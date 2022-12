Entenda o que é a DPOC, doença que o ator Pedro Paulo Rangel enfrentou

Foto: Divulgação/TV Globo

O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada da quarta-feira (21), no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 30 de novembro para tratamento de uma descompensação do quadro de efisema pulmonar.

O ator, que foi sucesso em diversas novelas da Globo, enfrentava há 20 anos a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e, segundo informações do g1, a causa da morte insuficiência respiratória.

Segundo o Ministério da Saúde, a DPOC é uma doença pulmonar que torna a respiração difícil após obstruir as vias aéreas. O efisema pulmonar está dentro desse grupo de doenças.

Os principais sintomas da DPOC são as faltas de ar ao fazer algum tipo de esforço que podem progredir para atividades do dia a dia como trocar de roupas ou tomar banho. Além de tosse crônica e tosse com secreção.

Vale lembrar que o tabagismo pode originar a DPOC, bem como se tornar fator de risco por conta do efeito da fumaça nos pulmões. O ator Pedro Paulo Rangel era fumante e já havia falado sobre o arrependimento do vício.

“Se tem algo de que eu me arrependa profundamente é de ter começado a fumar. Se vejo um fumante, digo: ‘Não faça isso, espelhe-se no meu caso’. Aí conto umas coisas tristes pra impressioná-lo. Hoje em dia, eu só sou viciado em séries, adoro!”, disse em entrevista ao Extra em outubro.

