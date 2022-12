Entenda quais as formas de pagamento oferecer em sua empresa

Desde o momento do surgimento de sua empresa, é preciso pensar e avaliar quais as formas de pagamento que devem ser oferecidas aos clientes. Por isso que, hoje, nós explicaremos quais formas de pagamento oferecer em sua empresa.

Sabemos que nem sempre o dinheiro vivo, é a melhor forma de pagar por uma compra. Uma vez que o cliente, muitas vezes, não tem dinheiro vivo em sua carteira e este fato está sendo cada vez mais frequente por diversas razões.

Quais as formas de pagamento oferecer em sua empresa?

Na sequência, vamos apresentar quais são as formas de pagamento para oferecer em sua empresa. Esperamos que você considere e avalie quais delas pode ofertar aos seus clientes.

Dinheiro em espécie

Ele é utilizado principalmente por pessoas economicamente desfavorecidas e em locais de baixo custo. Pessoas sem conta bancária ou outros serviços financeiros não são incomuns.

Aliás, existem dois benefícios principais para o proprietário da empresa: maior liquidez (já que você recebe o pagamento imediatamente) e custos de transação reduzidos (em comparação com outros métodos de pagamento).

Por outro lado, estocar dinheiro no cofre não é uma estratégia infalível e pode chamar a atenção de possíveis ladrões.

Máquina de cartão de débito e crédito

Se você administra uma loja física e recusa clientes que pagam com cartões de crédito ou débito, está perdendo uma parte considerável de sua clientela em potencial.

Além disso, há taxas de transação adicionadas ao preço de venda ou aluguel, ou preço de compra do maquinário, geralmente variando de 1% a 5%. No entanto, atender às necessidades do cliente é mais importante do que aceitar o pagamento com cartão de crédito (que normalmente incorre em uma sobretaxa).

Intermediador de pagamento no e-commerce

Se você administra um negócio totalmente online, precisa fazer um investimento em uma plataforma de comércio eletrônico sólida. Com isso, deve oferecer uma variedade de opções de pagamento que os clientes possam usar com confiança.

Por exemplo, plataformas de comércio eletrônico como Magento, Shopify e Nuvem Shop fornecem integração com processadores de pagamento como PayPal e PagSeguro.

Além disso, o benefício de usar um processador de pagamento terceirizado estabelecido é que ele economiza tempo e esforço para desenvolver seu próprio sistema de pagamento. Dessa forma, uma grande porcentagem de seus clientes já estará familiarizada e confortável em fazer transações com você por meio dessa plataforma.

Boleto Bancário

Uma das formas de pagamento mais comuns em lojas online, os boletos bancários também são usados ??em extratos de cartão de crédito e outras contas mensais regulares.

Ele pode ser gerado por software, permitindo que as empresas emitam certificados de ações numerados e com código de barras.

Dessa forma, o cliente pode imprimi-lo e pagar com uma conta bancária eletrônica ou uma casa lotérica. Mas se preferir, pode copiar o código numérico e usá-lo para pagar com um cartão bancário digital ou pelo aplicativo móvel do Banco.

Transferência Bancária: TED ou DOC

Uma das formas mais fáceis de pagar é por meio de transferência bancária, na qual o cliente simplesmente deposita o dinheiro na conta bancária da empresa. Em seguida, ele precisa enviar o comprovante da transação.

A grande vantagem é a isenção de impostos para o beneficiário e o dinheiro geralmente chega em algumas horas ou no máximo, no próximo dia útil.

Pagamentos realizados pelo celular

Os pagamentos móveis estão ganhando popularidade devido à sua conveniência. A utilização de uma carteira digital, por exemplo, não exige conta em banco, o que é um fator importante para a ampla adoção desse meio de pagamento.

No entanto, o Pix, o novo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil, é a força motriz por trás dos pagamentos móveis. O sistema está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana e pode processar transferências em apenas 10 segundos.

Link de Pagamento

Por último, com o link de pagamento, as empresas podem aceitar diretamente de suas páginas do Facebook, Instagram ou WhatsApp. Portanto, eliminando a necessidade de um processador de pagamentos ou loja online.

Para aceitar pagamentos online, tudo o que você precisa é de uma conta de comerciante com um processador de pagamentos ou um serviço de cartão. Em seguida, você pode enviar ao cliente um link para a página de pagamento junto com o valor total devido.

Após isso, ele será direcionado para uma página onde poderá escolher entre diversas opções de como pagar (cartão de crédito, cartão de débito, conta bancária, cartão pré-pago, cheque etc.).

Potencialize as suas vendas e opte pelas formas de pagamento para dar aos seus clientes.