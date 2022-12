A entrevista de emprego é uma oportunidade importante para o direcionamento de sua postura, considerando que o seu currículo profissional foi aprovado numa etapa inicial.

Entrevista de emprego: dicas para o direcionamento efetivo do candidato

O nervosismo é um fator inerente à uma situação de avaliação. Entretanto, é fundamental que não se deixe dominar por essa ansiedade, para que não adote uma postura de autossabotagem profissional.

A exploração positiva do seu perfil profissional

A entrevista de emprego objetiva conhecer melhor o candidato e explorar positivamente os pontos positivos do seu currículo profissional. Sendo assim, na condição de candidato, é importante que tenha clareza sobre quais são seus objetivos no mercado, bem como sobre quais são os seus pontos que requerem melhorias.

Seja resolutivo quanto aos seus pontos fracos

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem seus pontos fortes e destaque seus pontos fracos de maneira resolutiva. Por exemplo, ao se colocar uma pessoa tímida, informe que deseja estudar teatro. Dessa forma, estará demonstrando senso de resolução e resiliência.

Destaque a sua experiência profissional de forma objetiva

Destaque seus resultados obtidos em empregos anteriores de maneira orgânica. Assim sendo, destaque sua facilidade para alcançar metas; gestão de pessoas; implementação de projetos; construção do relacionamento com o cliente; otimização de fluxos; gestão de projetos; dentre outros pontos importantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

A sua postura transmite uma mensagem ao recrutador

A postura do candidato é um fator relevante durante o processo de recrutamento e seleção. Visto que o comportamento transmite uma mensagem para o recrutador. Sendo assim, não cruze os braços e pernas e mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo.

Seja objetivo e assertivo

Além disso, é importante que o candidato preze pela objetividade durante a construção de sua narrativa e durante suas respostas. Mantenha contato visual com o profissional da gestão do processo e faça perguntas no final do processo seletivo.

Tire suas dúvidas

Geralmente, no final de uma entrevista de emprego, é cedido para o candidato um espaço para tirar suas dúvidas, sendo essa uma oportunidade relevante para questionar pontos sobre benefícios, flexibilização de horários, planejamento de carreira, dentre outras possibilidades que sejam importantes para a sua carreira profissional.

Dessa maneira, poderá ter clareza sobre os pontos relevantes da vaga e sobre a compatibilidade dos perfis, visto que cabe ressaltar que essa análise é importante e deve ser feita por todos os envolvidos.