A entrevista de emprego é uma oportunidade importante para que o candidato alcance seus objetivos profissionais, por isso, conceitue a entrevista como uma etapa necessária e uma apresentação dos pontos positivos do seu currículo.

Entrevista de emprego: transmita uma mensagem positiva no processo seletivo

O candidato deve direcionar o seu comportamento durante a entrevista de emprego. Visto que o seu comportamento durante a entrevista de emprego transmite uma mensagem interessante para a análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção. Para isso, é importante que tenha atenção plena aos seus gestos e controle o seu tom de voz, evitando um comportamento de autossabotagem profissional.

Exemplifique a sua carreira profissional

Conhecer os pontos fortes de sua experiência profissional pode ser de grande valia para obter sucesso no processo seletivo. Sendo assim, exemplifique situações de maneira orgânica.

Destaque a sua capacidade para lidar com metas; direcionamento de projetos; construção do relacionamento com o cliente; gestão de pessoas; otimização de fluxos; entre outros pontos importantes para que alcance os seus objetivos profissionais.

Apresente soluções de forma orgânica

Equilibrar as informações é muito relevante para o sucesso do candidato durante a entrevista de emprego. Visto que, geralmente, é perguntado ao candidato quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos, ou qualidades e defeitos.

Sendo assim, ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente uma solução de forma natural. Por exemplo, é possível destacar que se entende como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público; ao passo que deve informar que deseja realizar um curso que melhore a sua oratória.

Adote uma postura assertiva e participativa

A sua linguagem corporal faz parte do processo de avaliação durante a entrevista de emprego. Por isso, não cruze os braços e pernas, respire adequadamente, mantenha contato visual com a gestão do processo e seja assertivo nas suas respostas.

Faça adaptações dos pontos citados

Certamente, todos os pontos citados são adaptáveis, visto que é necessário que considere a sua personalidade e o seu objetivo de carreira. Entretanto, o mais importante é que evite uma postura negativa para que a entrevista de emprego ocorra de maneira genuína, de modo que a contratação seja o resultado de um processo resolutivo de avaliação sobre a compatibilidade dos perfis envolvidos.

Portanto, não fique aquém do seu potencial durante a entrevista de emprego e alcance os seus objetivos através da assertividade e do direcionamento dos pontos fortes de sua experiência profissional.