Era Napoleônica: análise de questão de vestibular

Era Napoleônica: resolução comentada de questão de vestibular

A Era Napoleônica foi um período extremamente importante da história do continente europeu que afetou todo o mundo, inclusive o Brasil.

As características do período e suas consequências são extremamente cobradas em questões de história das mais variadas provas do país, mas principalmente das provas de vestibulares e também o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, é fundamental dominar o assunto para garantir um bom desempenho na prova de humanas. Para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão de vestibular sobre a Era Napoleônica. Vamos conferir!

Era Napoleônica: questão da UEG

(UEG – 2012) Em 1804, Napoleão Bonaparte recebeu o título de Imperador, mediante um plebiscito. Durante sua cerimônia de coroação, ele retirou do Papa a coroa e colocou-a em sua cabeça com as próprias mãos. Esse gesto ousado representou:

A) o rompimento entre a Igreja Católica Romana e o novo Estado Revolucionário Francês.

B) que Napoleão estava assumindo todas as responsabilidades do Poder Moderador na França.

C) que Napoleão, símbolo máximo da força da burguesia, considerava-se mais importante que a tradição da Igreja.

D) a criação de uma religião de Estado, tendo como figura central o Imperador, a exemplo do Anglicanismo inglês.

Análise:

A resposta correta para a questão do vestibular da UEG, Universidade Estadual de Goiás, é a alternativa C.

O candidato deveria ter em mente de que a Era Napoleônica foi responsável pela representação da continuidade dos ideias da Revolução Francesa e também da defesa dos interesses burgueses.

Dessa maneira, podemos dizer que apesar de ter sido um governo autoritário, a Era Napoleônica representou a preservação dos ideais e da instituições sob a ótica burguesa, eliminando as concepções que valorizassem as tradições da nobreza ou da Igreja, as quais estiverem presentes na sociedade francesa antes da Revolução de 1789.