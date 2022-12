Ernesto Paglia é desligado da Globo após 44 anos de emissora

Foto: Reprodução/ Globo

O jornalista Ernesto Paglia deixou a Globo após 44 anos de emissora. A saída do profissional da casa foi anunciada nesta segunda-feira (26) em comunicado divulgado pela emissora carioca.

No documento, o diretor-geral de jornalismo da Globo, Ali Kamel, enalteceu a trajetória de Paglia na emissora e afirmou que o repórter não segue mais com eles como jornalista da casa. O contrato do veterano vai até o dia 31 de dezembro e após isso não será renovado.

A última reportagem no Fantástico foi exibida no último domingo (25).

“Termina o ciclo de um repórter brilhante, referência para todos nós. O filho do Gerardo e da Haida; o pai do Bernardo, do Frederico e da Elisa; o marido da Sandra; o Bochecha, como era chamado na infância, um colega gentil e acolhedor. E deixará um legado irretocável”, elogiou Kamel.

Apesar da saída do time de jornalismo da TV convencional, Paglia segue na produção de um documentário para o Globoplay. O público também poderá ver Ernesto em uma edição especial do Globo Repórter em comemoração aos 50 anos do programa.

“Ainda poderemos apreciar um pouco mais da maestria de Ernesto Paglia nas telas da Globo. O bravo Ragazzo deixa pronto um Globo Repórter especial, parte das comemorações de 50 anos do programa. E há em gestação um projeto de documentário para o Globoplay. Ao Paglia, em meu nome e no da Globo, o nosso muito obrigado”.

Trajetória

Ernesto Paglia começou na Globo em 1979, por indicação de Carlos Monforte. Na época, o jornalista trabalhava no turno da madrugada e logo conseguiu alçar o lugar ao sol com reportagens no Jornal Nacional. A boa desenvoltura rendeu ao jornalista um quadro no Bom Dia São Paulo.

O repórter tem em seu currículo coberturas emblemáticas como greves do ABC, visita do Papa João Paulo II, Diretas Já. Além do período como correspondente em Londres, e com o jornalismo de guerra, com reportagens no Iraque, durante o conflito sangrento contra o Irã, a Segunda Intifada e a invasão americana ao Afeganistão.

Leia mais sobre TV no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.