Escola de Ciência recebe inscrições para curso de graduação de tecnologia

A Ilum Escola de Ciência, localizada no interior de São Paulo, em Campinas, está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de dezembro, próxima sexta-feira.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via Internet, exclusivamente por meio do site da Ilum. De acordo com a instituição, o curso é gratuito e tem duração de três anos em período integral.

Etapas da Seleção

No momento da inscrição, o candidato deverá escrever um texto de até 3 mil caracteres contando o que o motiva a estudar ciências na Ilum Escola de Ciência. Essa é a primeira etapa de seleção.

O processo seletivo contará também com o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Em fevereiro de 2023, os estudantes deverão informar o número de inscrição do Enem e enviar comprovantes de medalhas conquistadas em olimpíadas de ciência.

Além disso, o processo seletivo conta também com uma última etapa individual, na qual os candidatos passarão por uma entrevista. Aqueles que obtiverem melhor pontuação em todas as fases serão classificados para as vagas.

Oferta de vagas

A oferta total da Ilum Escola de Ciência é de 40 vagas. Do total das oportunidades, a instituição reserva metade para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

De acordo com a instituição, os alunos aprovados terão direito à moradia, alimentação e a transporte gratuitos. A escola ainda oferece curso de inglês e um laptop para cada estudante para uso pessoal durante o período em que estiver no curso. Acesse o site da Ilum para mais informações sobre o processo seletivo.

Com informações da Agência Brasil.

