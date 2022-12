Espaçolaser abre novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Espaçolaser é a maior empresa de depilação a laser do Brasil. A companhia foi fundada no ano de 2004 e através do seu crescimento, hoje possui cerca de 700 unidades distribuídas em todos os estados brasileiros. A companhia disponibilizou vários empregos no país. Confira, a seguir, as vagas disponíveis e os locais de trabalho.

A Espaçolaser nasceu com o intuito de proporcionar bem-estar aos seus clientes e colaboradores. Para isso, conta com uma grande equipe de profissionais altamente qualificados e dedicados em entregar os melhores resultados, visando a satisfação de seus clientes.

Além de atuar em todo o Brasil, a Espacolaser possui pontos de atendimento no Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina e busca ganhar o mundo. Por isso, novos profissionais estão sendo contratados para a formação de uma nova equipe. Confira, a seguir.

Consultor de Atendimento – PR, SE, RS, SC, SP, ES, CE, PB, AM;

Jovem Aprendiz – São Paulo;

Fisioterapeuta Técnico Comercial – São José do Rio Preto/SP;

Auxiliar de Atendimento – São Paulo;

Gerente de Vendas e Promoções – Brasília/DF;

Biomédica (Estúdio Face) – Brasil;

Supervisor de Infraestrutura Predial – São Paulo;

Gerente Comercial de Campo – São Paulo;

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, os candidatos devem acessar o site 123 empregos. Em seguida, seguir as orientações disponíveis e realizar a inscrição através de um currículo atualizado para a companhia analisar. A Espaçolaser busca por pessoas talentosas e dedicadas em aprender diariamente.

