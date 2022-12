Especialistas falam sobre implantação do marketing digital

Usar a publicidade para alavancar o número de vendas não é algo novo. Propagandas são grandes aliadas de empresas há muito tempo, mas através do marketing digital é possível entender melhor quem é o público com alvo e, com isso, tornar a publicidade mais acertiva. Foi sobre isso que os especialistas em marketing digital, Jessica Miúcha e Saulo Tácio, da Zygon Adtech, debateram no segundo episódio do ScreamCast, uma iniciativa da Sebrae com apresentação de Diego Oliveira.

“O grande diferencial do marketing digital é possibilitar essa acertividade. O marketing tradicional, a publicidade offilne, não tinha esse grande benefício que o marketing digital traz que é direcionar essa comunicação com base nos dados que estão disponíveis sobre o comportamento do consumidor”, destacou Jéssica.

Segundo ela, através do marketing digital, o empreendedor tem a possibilidade de impactar quem de fato quer ouvir a nossa mensagem, e não sobrecarregar aquela pessoa que não faz parte do grupo de interesse.

Para Saulo, o ponto de partida para o marketing digital trazer resultados é a confiança entre a empresa e o analista. “O usuário está preparado, mas talvez as empresas precisem aproveitar esse processo simplificando essa jornada, essa nova forma de fazer marketing e tendo liberdade para testar”, pontua.

“A certeza dos dados eu acredito que o segredo está na confiança da empresa em dividir com o responsável por fazer aquela planejamento. O know-how do seu negócio, a sua estrutura, o seu dia a dia, está com você. Se você confia, você divide, você vai saber que dados utilizar e quando utilizar”, completa.

Foto: Reprodução / ScreamCast

Perfomance

Quando uma empresa investe em marketing digital, o objetivo final é alavancar o número de vendas. Mas outros processos não podem ser ignorados para alcançar uma perfomance desejada.

“Existe um desejo muito alto por perfomance. Todas as campanhas que a gente rodar, a gente essa necessidade. Existe muita sede das empresas para isso, mas muitas vezes não existe confiança para compartilhar para que consiga selecionar esses dados dentro do planejamento”, afirma Saulo.

Jéssica afirma que a empresa precisa entender que o anúncio, sozinho, não vai resultar necessariamente no aumento das vendas. Por isso, é preciso ficar atento a outros pontos. “Não adianta procurar realizar um projeto com foco em venda, se sua marca não está na cabeça do consumidor, se a empresa não está bem posicionada no ambiente digital, se o teu produto não é um produto ou serviço que esse consumidor entende”, ressaltou.

Confira o bate papo na íntegra no vídeo acima.

