Espetáculo com réplicas de dinossauros se apresenta em Salvador

Foto: Divulgação

Direto do Rio de Janeiro, o espetáculo “Uma Aventura Jurássica” chega a Salvador no verão 2023, nos dias 21 e 22 de janeiro, no Teatro Jorge Amado. O espetáculo conta a história de dois irmão que adormecem na floresta e acordam em meio à dinossauros famintos.

Reunindo protótipos de última geração, o espetáculo que acumula sessões lotadas por onde passa, apresenta de forma caprichosa réplicas de diversos répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação e proporciona ao público uma experiência visual e sensorial através da interação com a plateia. Ingressos promocionais de lançamento já estão à venda no local e no Sympla.

Serviço

Espetáculo Uma Aventura Jurássica

Dias 21 e 22 de Janeiro

Horário: 16h

Teatro Jorge Amado

Classificação: Livre

Duração: 60 Minutos

Ingressos:

1º Lote – R$ 80,00 / R$ 40,00

2º Lote – R$ 90,00 / R$ 45,00

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.