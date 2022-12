Esposa de Alex Telles, Vitória Schneider, lamentou saída do jogador da Copa

Foto: Reprodução/ Redes sociais

A cantora e esposa de Alex Telles, Vitória Schneider, lamentou a lesão que retirou o lateral esquerdo da seleção brasileira da Copa do Mundo. Em suas redes sociais, a cantora publicou fotos chorando e afirmou que “Só Deus sabe a dor que dá de ver ele chorando”.

O jogador se lesionou durante a partida do Brasil contra a seleção de Camarões, na sexta-feira (2). O lateral foi substituído no segundo tempo de jogo e deixou o campo chorando e com muitas dores.

Vitória está grávida de Antonella, primeira filha do casal, e deve dar à luz em janeiro de 2023. A cantora ainda não estava sabendo que Alex não poderia mais jogar pela amarelinha.

A cantora chegou a ir ao Catar e assistir a um dos jogos da seleção brasileira na fase de grupos da competição. Aflita, ela publicou um salmo e um vídeo de um pastor, em oração. Diante da tristeza de Vitória, seguidores enviaram frases de apoio à cantora.

