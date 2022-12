Esposa de sargento do Exército morto à tiros na BA diz que casal sofreu tentativa de assalto

Foto: Reprodução/TV Subaé

A esposa do sargento do Exército Fabrício da Silva Santos, de 23 anos que foi assassinado a tiros na porta da casa em que morava, em Feira de Santana, a 100km de Salvador, contou à polícia que, um dia antes do crime, o casal sofreu uma tentativa de assalto. O caso teria acontecido na terça-feira (13).

De acordo com informações da TV Subaé, filiada da Rede Bahia, a mulher disse que estava dentro de casa quando o marido foi morto. Ao menos três tiros foi escutado e, ao sair do imóvel, ela encontro o sargento deitado no chão.

O suspeito de matar o sargento fugiu em um carro após os disparos e ainda não foi identificado pela polícia. Uma câmera de segurança flagrou o momento do crime. Nas imagens, transmitidas pela TV Subaé, é possível ver que o sargento saiu da casa com uma mochila e se aproximou de uma motocicleta, quando foi abordado pelo suspeito.

O militar chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Clériston Andrade, entretanto, chegou lá sem vida. Em nota enviada ao iBahia, o comando da 6ª Região Militar da Bahia manifestou pesar diante da morte de Fabrício.

