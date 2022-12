Esposa de Thiago Silva perde 28kg entre as copas de 2018 e 2022

Foto: Reprodução / Redes sociais

Belle Silva perdeu ao menos 28 kg entre as Copas do Mundo da Rússia, em 2018, e a do Qatar, 2022. A esposa de Thiago Silva focou em uma reeducação alimentar, rotina de treino e passou a vestir 36. Antes, o número da roupa da influenciadora digital era 46.

“Eu incorporei os exercícios à minha rotina quando entendi a importância de treinar mesmo quando não tenho vontade, e às vezes não tenho mesmo. A mesma coisa vale para a minha alimentação. Não abro mão das coisas que eu gosto, mas sempre busco o equilíbrio. Vim para o Catar com essa mentalidade, então não precisei intensificar a dieta antes da viagem. E aqui estou conseguindo me exercitar porque o navio tem uma academia ótima”, disse ela em entrevista ao jornal EXTRA.

Foto: Reprodução / Redes sociais

“Estou seguindo uma alimentação saudável, sem restrição alimentar, mas não passo vontade, não! Quando quero comer uma massa no almoço, por exemplo, pego mais leve no café da manhã. Mas em todas as refeições incluo saladas, uma proteína e frutas”, explica.

Ela também contou ao jornal que todo o processo foi feito sem radicalismos e neuras. “Olha, eu lutei muitos anos contra a balança, tentei dietas drásticas e muito restritivas e nada funcionava. Tudo mudou quando eu mudei a minha relação com a comida e mudei os meus hábitos. Hoje eu tenho a disciplina e o foco necessários para manter esses bons hábitos”.

Ela, que está hospedada em um hotel-navio, revelou que se tomou a rotina do maridão como exemplo. “Não conheço ninguém tão focado quanto o Thiago. Ele é muito profissional e leva o trabalho muito a sério. Eu sou mais rebelde, tenho mais dificuldade, mas ele me ajuda e me incentiva bastante”, completou.

