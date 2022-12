Está com problemas? Saiba COMO CANCELAR CONTA NO C6 BANK

Se você não gostou dos serviços do banco, não utiliza com frequência ou simplesmente não quer mais usar a sua conta digital. Então, saiba que o processo para ter como cancelar conta no C6 Bank é muito simples e pode ser feito online.

Na leitura da matéria desta quinta-feira (15) do Notícias Concursos, você saberá como cancelar conta no C6 Bank. Ademais, veja também como entrar em contato com a instituição, caso precise falar com alguém.

Como cancelar conta no C6 Bank

Por se tratar de um banco digital, o processo de cancelamento da conta C6 Bank é feito online, pelo aplicativo em seu celular. Lembre-se de que antes de cancelar a sua conta será necessário ter quitado todo tipo de dívida com o banco.

Além disso, se tiver algum dinheiro disponível, faça o saque ou envie o dinheiro para outra conta por meio de Pix ou transferência. Feito isso, siga o passo a passo para excluir sua conta C6:

Acesse o App C6 Bank (Android e iOS);

Toque em seu ícone de perfil no canto superior direito;

Acesse o menu “Configurações” ao lado de “Perfil”;

Na seção “Configurações da conta”, acesse a opção “Gerenciar contas”;

Nessa tela, selecione “Encerrar conta C6”;

Siga os passos que serão informados na tela e confirme o cancelamento.

É importante ressaltar que após o cancelamento não será possível voltar atrás. Portanto, se quiser uma conta C6 Bank terá que fazer todo o processo de solicitação novamente.

Como falar com o C6 Bank?

Se tiver alguma dúvida que não conseguiu sanar no aplicativo do banco, saiba que o C6 Bank também oferece alguns telefones para contato. Confira:

Telefone (Capitais e regiões metropolitanas) – 3003 6116

Demais localidades – 0800 660 6116

WhatsApp – 11 2832 6088

SAC 24 horas – 0800 660 0060

Ouvidoria: 0800 660 6060

Se você pretendia entender como cancelar conta no C6 Bank agora já sabe o que fazer. Busque, então, uma opção que combine mais com seu perfil.