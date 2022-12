ESTA nota de R$ 10 pode ser vendida por um valor alto; saiba como trocar

As notas de R$ 10 em plástico eram emitidas desde o ano de 2000. Todavia, as cédulas, que foram lançadas em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil, foram se tornando raras após diminuírem a circulação.

De acordo com especialistas, a cédula possui características peculiares, como material que foi criada, o polímero. Além disso, na sua impressão pode ser encontrada várias referências do descobrimento do país, como a efígie de Pedro Álvares Cabral e o mapa “Terra Brasilis” com as primeiras representações da nova terra.

Ainda, o item possui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, uma rosa dos ventos e a assinatura de Pedro Álvares Cabral. Portanto, tal cédula pode ser considerada uma verdadeira obra de arte para os colecionadores, que atualmente a procuram e são capazes de oferecer um bom valor para obtê-la.

Nota de R$ 10 pode ser vendida por até R$ 150

Primeiramente, é importante salientar que a cédula parou de circular no mercado nacional em meados de 2006. Diante a sua valorização, atualmente, de acordo com os colecionadores, a nota pode valer entre R$ 130 a R$ 150.

Nota de R$ 50 pode valer até R$ 4 mil

Outro item também tem movimentado o mercado de coleção de itens raros. Trata-se de uma cédula de R$ 50 que não possui a frase “Deus seja louvado” impressa. Atualmente, a cédula pode chegar ao valor de R$ 4 mil no mercado.

Em 1994, a frase “Deus seja louvado”, que já era impressa nas notas desde 1986, foi esquecida propositalmente nos primeiros lotes se emissão das cédulas. Na época, foi aprovado um projeto de lei que aboliu a frase religiosa sob justificativa de que o país era laico.

Todavia, a vigência do projeto não perdurou. Isso porque, o ministro da Fazenda, na época, Rubens Ricupero, aderiu novamente a frase nas notas de R$ 50. Em razão disso, as cédulas que não possuem essa frase são consideradas raríssimas hoje em dia.

Além dessa, outro item considerado importante atualmente é cédula, também de R$ 50, com a assinatura do ministro Ricupero. Acontece que o executivo ficou no cargo por apenas cinco meses, o que tornou a sua assinatura rara em algumas notas de reais. Esse “bem” também pode chegar ao valor de R$ 4 mil.

É importante ressaltar que não é só a nota com a frase religiosa que é considerada rara. Atualmente, a cédula de R$ 50 com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo, também é considerada importantíssima para os colecionadores. Estima-se que apenas 400 mil unidades contendo a assinatura do executivo foram impressas.