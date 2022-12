Estes 5 signos terão boas notícias neste mês de dezembro; veja a lista

Os horóscopos afirmam que 5 signos terão boas notícias neste mês de dezembro. No entanto, primeiramente, é preciso que eles se preparem para lidar com as mudanças que acontecerão durante esse processo.

Isso porque, o mês de dezembro será decisivo para concluir o ano e outros ciclos com sucesso e entrar em 2023 com as energias renovadas.

É importante salientar que as previsões são baseadas pela Astrologia. Dessa forma, ainda que não se trate de uma exatidão, a previsão é feita pelas adivinhações e conhecimentos tradicionais.

Veja quais são os 5 signos que terão boas notícias no final deste ano

Áries

De acordo com os horóscopos, os arianos serão impactados pelo movimento retrógrado de Marte neste mês de dezembro. Dessa forma, podem surgir polêmicas, problemas dentro do relacionamento e discussões.

No entanto, as boas notícias começarão após o retorno do planeta Júpiter para o signo de Áries, que deve ocorrer a partir do dia 20 deste mês. A previsão é que o astro continue transitando sob os arianos até maio de 2023.

Touro

Os taurinos também estão enfrentando o período de Marte retrógrado. No entanto, essas pessoas terão o trânsito e movimentação do planeta Mercúrio a partir do dia 7 deste mês, que os permitirão longas viagens, sejam elas internas ou externas.

Embora seja um momento de investir em estudos e cursos, o horóscopo mostra que os taurinos também devem reservar um tempo ainda em dezembro para fazer passeios, viagens diferentes e descansar, pois, esse será um momento de decisão sobre muitos processos difíceis enfrentados neste ano.

Gêmeos

O signo de Gêmeos também está passando pelo período de Marte retrógrado, o que vai exigir dos geminianos que observem suas próprias prioridades neste mês de dezembro. De acordo com a previsão, a retrogração deve ser encerrada somente em janeiro do ano que vem.

No entanto, as boas notícias virão pela resolução de conflitos decorrente da paciência. Com o uso da consciência, será possível contornar as situações chatas que estão atingindo os relacionamentos pessoais e profissionais.

Câncer

De acordo com horóscopo, os cancerianos serão bastante favorecidos neste mês de dezembro. A previsão é de muito sucesso nas relações profissionais, bem como nos relacionamentos amorosos.

O último movimento retrógrado de Mercúrio para Gêmeos está previsto para o dia 29 de dezembro.

Escorpião

No mês de dezembro, os escorpianos devem aproveitar para saírem da rotina e fugirem do sufoco das altas demandas. Portanto, é uma ótima oportunidade para viajar, se divertir, conhecer novas pessoas e também curtir a própria companhia.

No entanto, é importante destacar que, após esse período astrológico em Escorpião, os conflitos que surgirem serão decorrentes de Marte retrógrado.