ESTES cartões têm ANUIDADE GRÁTIS para sempre; saiba quais

A busca por cartão de crédito é grande no mercado, sobretudo quando se trata de produtos oferecidos com anuidade grátis para sempre. Assim, é importante saber algumas das principais opções disponibilizadas pelas empresas financeiras.

Nos últimos anos, o mercado ganhou uma série de novas empresas que atuam exclusivamente de forma digital. Elas chegaram para concorrer com bancos considerados mais tradicionais. Por serem fintechs, estas empresas possuem menores custos e, assim, oferecem maiores vantagens. Por exemplo, anuidade grátis nos cartões. Mas, quais seriam essas empresas. Confira a listagem abaixo, na matéria desta sexta-feira (23) do Notícias Concursos.

Opções de cartão de crédito com anuidade grátis

Cartão de crédito do Nubank

O Nubank é considerado a fintech mais popular do Brasil na atualidade. É também a empresa financeira que atua no mercado digital com mais clientes no país. Além de uma conta-corrente digital, o Nubank oferece cartão de crédito e débito sem nenhum custo adicional.

Para pedir, basta abrir sua conta através do aplicativo da fintech. Junto com o cadastro, será feita uma análise sobre o seu perfil de crédito, que poderá liberar ou não um cartão sem anuidade. Caso não seja aprovado, um cartão de débito poderá ser emitido da mesma forma.

PicPay Card

No caso do PicPay, o cartão de crédito também é oferecido de maneira gratuita para quem já é cliente do aplicativo que funciona como carteira digital. O PicPay Card tem como principal diferencial o fato de conceder cashback em operações realizadas conforme o regulamento exige. É possível receber até 5% do dinheiro pago de volta caso faça compras em lojas parceiras da empresa.

Cartão C6 Bank

O C6 Bank possui um cartão de crédito premium, com taxa de anuidade. Mas, também oferece cartões básicos sem nenhum custo para seus clientes.

Assim como nos demais casos, basta abrir uma conta-corrente no banco digital e fazer a solicitação de um cartão de crédito. A aprovação ou não depende da análise financeira feita pela instituição.

Banco Inter

O Banco Inter também oferece cartão de crédito sem anuidade para quem já é cliente da empresa. Porém, dá a possibilidade de mesmo quem não for aprovado na análise conseguir um cartão.

Isso porque, o banco tem uma ação que vincula aplicação em CDB ao limite no cartão de crédito. Basta fazer um investimento no título “CDB mais limite de crédito” e automaticamente ganhará a chance de usar o cartão na função crédito. O valor liberado será o mesmo que for aplicado. E também não possui anuidade.

Digio

O Digio é uma empresa financeira que emite cartões em parceria com o Banco CBSS. Mesmo não sendo uma fintech que prioriza a conta digital, ela oferece cartão com anuidade grátis para sempre.