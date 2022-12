Foto: Reprodução / Instagram

Pelé, de 82 anos, tranquilizou os fãs a respeito do estado de saúde. O ex-jogador de futebol está internado desde a quarta-feira (30). Ele publicou no Instagram o mais recente boletim médico no sábado (3), e disse que tem esperança no tratamento do tumor no cólon.

“Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem por todo zelo que tenho recebido. Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir ao Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo”, escreveu.

O Hospital Albert Einsten, onde Pelé está internado, informou que ele fará uma reavaliação da quimoterapia e se mantém estável. “Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas”, diz o comunicado.

Desde o diagnóstico do câncer, Pelé passou por diversos problemas de saúde, sendo internado em algumas situações. Ele ainda foi submetido a uma cirurgia e passou por sessões de quimioterapia.

Em janeiro deste ano, os exames constataram uma metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado de Pelé. Em fevereiro, ele foi internado novamente, para tratar uma infecção urinária.

Em abril, esteve alguns dias no Hospital Albert Einstein para a realização de novos procedimentos, entre exames e tratamentos contra o câncer.

