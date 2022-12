Estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo participam do projeto Papai Noel no Barco

Assessoria SETUR

Iniciativa é da Prefeitura de Penedo, por meio da SEMED, SETUR e SEMCLEJ

Entre os dias 15 e 19 de dezembro, estudantes da rede pública municipal de ensino foram presenteados com uma experiência para lá de especial: alunos e alunas participaram do projeto Papai Noel no Barco, uma iniciativa da Prefeitura de Penedo.

Enquanto passeavam no barco temático pelas águas do Rio São Francisco, os estudantes se divertiam com brincadeiras, músicas natalinas e aproveitaram a oportunidade para bater um super papo com o Bom Velhinho.

Teve quem pediu presente, deu um abraço afetuoso ou, até mesmo, registrou, com fotos e vídeos, o momento único e especial.

Para Maria Isabella, aluna do 5º ano do ensino fundamental, foi um momento mágico e que ficará para sempre na memória.

“Achei o passeio muito legal. Adorei conhecer o Papai Noel e navegar pelo Rio São Francisco”, disse a estudante da Escola Municipal de Educação Básica Dom Constantino Luers.

Além de crianças e adolescentes matriculados na rede pública municipal de ensino, a iniciativa da Prefeitura de Penedo incluiu estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O projeto ‘Papai Noel no Barco’ é uma ação do governo Ronaldo Lopes/João Lucas desenvolvida por meio das Secretarias Municipais de Educação (SEMED), Secretaria de Turismo (SETUR) e de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur