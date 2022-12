Estudantes de escolas públicas municipais de Penedo terão passeio de barco com Papai Noel

Ação faz parte da programação do Penedo Luz 2022

SECOM/PMP

Crianças que estudam em escolas públicas municipais de Penedo poderão ter um dia especial, tudo porque a gestão Crescendo Com Seu Povo, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED promove o “Papai Noel No Barco”, um passeio pelo Rio São Francisco com a presença do Bom Velhinho.

A ação é destinada para alunos da Educação Infantil ao 3º ano, e começará já na segunda-feira, 12 de dezembro. Os pais ou responsáveis devem autorizar previamente a escola para que o estudante possa participar. Cada passeio tem duração de 30 minutos, e os estudantes devem se dirigir para sua escola de origem, seguindo o cronograma abaixo, para embarcar, confira:

Cada viagem na embarcação deverá respeitar a quantidade de 24 pessoas (alunos e crianças) e o horário informado no card precisa rigorosamente seguido para que todos participem.