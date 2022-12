Etecs aplicam provas do Vestibulinho 2023/1 neste domingo (18)

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) aplicam na manhã deste domingo, dia 18 de dezembro, as provas do Vestibulinho 2023/1. A aplicação terá início às 8h (horário de Brasília) e duração máxima de três horas. De acordo com o cronograma, os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h, pontualmente.

De acordo com as orientações das Etecs, no dia das provas os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. Também é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua.

Não será permitida a entrada de candidatos sem máscara de proteção facial nos locais de prova dos municípios onde o uso da máscara é obrigatório em locais fechados. Para os estudantes que farão as provas nos municípios onde não há a obrigatoriedade, as Etecs apenas recomendam o uso da proteção.

As provas para os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico serão compostas por 40 questões objetivas. Já as provas para ingresso ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e especialização técnica serão compostas por 26 questões objetivas.

Vestibulinho 2023/1

Ao todo, as Etecs estão ofertando 3.660 vagas para os cursos técnicos de Administração, Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Guia de Turismo, Secretariado, Transações Imobiliárias, e Especialização Técnica em Gestão de Projetos.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos oficiais das provas objetivas será feita a partir das 15h do dia 28 de dezembro.

Já a divulgação do resultado final, com a lista de classificação geral, está marcada para o dia 10 de janeiro de 2023. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 12 e 13 do mesmo mês.

Acesse o site do Vestibulinho para mais informações.

