A Eurofarma é uma companhia brasileira que atua no setor farmacêutico, e hoje está presente em mais de 20 países ao redor do mundo. A companhia atua com mais de 8.000 funcionários e está em busca de novos colaboradores para formar uma nova equipe. Confira a seguir os trabalhos disponíveis e todas as informações referentes à candidatura.

Eurofarma abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Erurofarma foi criada com o intuito de cuidar das pessoas e hoje é líder em receituário médico no Brasil. A empresa está presente no mercado farmacêutico há mais de 5 décadas e busca crescer e se fazer presente na vida das pessoas através de qualidade e preço justo.

A empresa oferece vários benefícios aos seus funcionários e um ambiente inclusivo. As vagas exigem trabalhadores responsáveis que atuem com muita paixão e dedicação. Confira, a seguir, os empregos disponíveis.

Analista de Assuntos Regulatórios – São Paulo;

Coordenador de Tesouraria – São Paulo;

Analista de Documentação Técnica Sênior – Itapevi/SP;

Encarregado de Manutenção – Itapevi/SP;

Analis. de Relações com o Cliente – São Paulo;

Estágio de Desenvolvimento Organizacional – São Paulo;

Analista de Desenvolvimento de Métodos Analíticos Pleno – Itapevi/SP;

Vendedor Propagandista – Catalão/GO;

Auxiliar de Produção (PCD) – Ribeirão Preto/SP;

Supervisor de Manutenção – Itapevi/SP;

Analista de Validação – Itapevi/SP.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas oportunidades anunciadas, é só seguir as instruções anunciadas no site 123 empregos e realizar o encaminhamento de um currículo para o análise da empresa.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e se inscreva através do 123empregos.