Evento em celebração ao aniversário do Pilsner Fest Salvador é adiado para 2023

Foto: Reprodução / Redes sociais

O evento Pilsner Fest Salvador foi adiado para 2023 após a alta de casos de Covid-19 na Bahia. A produção do evento publicou um comunicado oficial nas redes sociais e destacou que o festival retorna em fevereiro do próximo ano. A festa aconteceria neste sábado (10), na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Salvador

“Em virtude do aumento de casos de Covid-19 precisaremos adiar nosso evento do dia 10/12. Estamos imensamente tristes, especialmente por ser a nossa edição de aniversário, mas a nossa responsabilidade com a segurança e saúde de todos fala mais alto nesse momento”, começou o comunicado.

Seria muita irresponsabilidade nossa, às vésperas das comemorações de final de ano, onde estaremos reunidos com nossas famílias, principalmente com os mais vulneráveis, termos um evento da magnitude do Pilsner Fest colocando o bem estar de todos em risco”, continuou.

O público que adquiriu o ingresso pode solicitar o reembolso no site. “Já temos uma nova data: 04/02/2023! Quem já adquiriu o ingresso será automaticamente convertido para essa data e vamos seguir a política de cancelamento sem ônus algum para quem desejar cancelar”, completou.

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.