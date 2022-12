O currículo do candidato é um documento que deve ser direcionado de forma objetiva dentro do mercado de trabalho atual, considerando que o profissional deve ser resiliente para lidar com diversos fatores externos não controláveis.

Evite excessos durante a construção do seu currículo profissional

A análise do currículo profissional do candidato é feita em poucos minutos – ou segundos. Por isso, é muito importante que o seu currículo profissional seja construído de maneira organizada e objetiva para que seja atrativo na triagem inicial.

Considere a ordem cronológica inversa na elaboração do seu currículo profissional

O currículo deve considerar dados relevantes e evitar excessos. Além disso, é aconselhável que o candidato priorize a ordem cronológica inversa das informações, ou seja, considere as informações atuais para a elaboração do seu perfil profissional.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais sem excessos, ou seja, não insira o número do RG, CPF, CNH, dentre outros documentos. Além disso, evite muitos telefones para contato.

Objetivo profissional

O objetivo do candidato pode contemplar o seu cargo e hierarquia, dentro da sua área de atuação profissional. Por exemplo: gerente de atendimento ao cliente; assistente de vendas; analistas de marketing digital; auxiliar de logística; operador de máquina etc.

Destaque positivamente a sua experiência profissional

A experiência profissional do candidato deve ser descrita de maneira objetiva. Sendo assim, considere informar o nome das empresas nas quais atuou e o período de sua respectiva atuação.

Lembre-se de que o currículo é um documento a ser explorado, por isso não é viável informar muitos detalhes sobre suas experiências, já que um currículo confuso tende a ser desprezado.

Informe cursos concluídos e cursos em andamento

A mesma lógica é válida no que tange às suas experiências acadêmicas. Informe cursos em andamento e cursos concluídos, considerando o nome da instituição de ensino e o período estudado ou a previsão de término do curso atual.

Ponto de atenção para resumir o seu currículo

Caso possua cursos extracurriculares, é aconselhável que destaque essa informação de maneira sucinta na descrição do seu currículo. Além disso, é possível resumir o currículo, considerando realizar uma espécie de ligação coerente entre suas habilidades e suas experiências profissionais.

Atualize o seu perfil no Linkedin e eleve a visibilidade do seu perfil profissional

Por fim, é aconselhável ao candidato atualizar o seu perfil no Linkedin, visto que a ferramenta possui autoridade no mercado de trabalho na condição de plataforma de recrutamento e seleção na atualidade.