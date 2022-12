Ex-BBB Gizelly Bichalho sofre acidente de carro na Bahia

Foto: Reprodução/ Instagram

A ex-BBB Gizelly Bichalho viveu momentos de desespero nesta quinta-feira (29), após sofrer um acidente de carro na estrada, próximo ao município de Itamaraju, no sul da Bahia.

A capixaba viajava na companhia do namorado, Talels Gripp, e de um amigo, para curtir as festas de final de ano. “Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado”, escreveu ela já em segurança.

A ex-BBB fala que o veículo que estava com o namorado e o amigo conseguiu passar por alguns buracos, porém, acabou sofrendo uma colisão com um caminhão que não conseguiu frear para passar com segurança pelo buraco.

“Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco, fomos surpreendidos com esse caminhão no nosso fundo, que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém se feriu”, completou a ex-BBB.

A ex-BBB ainda agradeceu ao auxílio dos moradores de Itamaraju. “O povo de Itamaraju são anjos [sic] na terra! Bahia, terra de gente foda! Está tudo bem comigo!! Talles e Wallace também estão bem”, avisou.

