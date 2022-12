Ex-galã global, Kayky Brito revela segredo para adbômen trincado

Foto: Reprodução / Redes sociais

O ex-galã global, Kayky Brito, revelou seus segredos para manter um tanquinho definido. Em entrevista ao podcast Papo de Novela, o ator destacou que não faz dieta, mas segue uma rotina intensa de treino.

“Eu confesso: o segredo é o dia após dia. Você tem que ir de pouquinho em pouquinho. Eu tenho uma alimentação liberada, não faço dieta. Gosto de beber água, comer salada e sinto falta de fruta. Se eu não comer isso me dá mau humor. Esse é um dos segredos. Mas por outro lado como pizza, hambúrguer e bebo refrigerante às vezes. O resultado demora”, disse ele.

No ar na reprise de ‘Chocolate com Pimenta’, o irmão de Stefany Brito afirmou que a chave para o corpo sarado é a paciência. “Se você quer ter um resultado, tenha calma e tenha pressa também, mas vai pelas beiradas. Não tem esses remedinhos que fazem as coisas acontecerem. É alimentação, de pouquinho em pouquinho, que tudo vai dar certo. Tem que ter sofrimento, viu?”, finalizou ele aos risos.

Veja um clique abaixo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.