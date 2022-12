Ex-marido de Bárbara Borges defende atriz após fala de Deolane

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Pedro Delfino, ex-marido de Bárbara Borges, apareceu nas redes sociais para defender a atriz após comentários de Deolane Bezerra em “A Fazenda 14”.

Após o retorno para a sede do reality show depois da falsa roça, a advogada falou sobre o término do casamento de Bárbara Borges. “Ela é tão chata, que o marido dela que deve ter largado ela”, soltou.

“Comentários como estes só podem ser feitos por pessoas rancorosas, causadoras de discórdia e propagadoras do ódio. […] Ela [Babi] é uma pessoa pública e que tem sido atacada injusta e violentamente neste programa, decidi que deveria dizer algo, na defesa de uma pessoa que foi tão importante na minha vida e que é a mãe dos meus filhos”, rebateu Pedro Delfino.

O ex-marido de Bárbara Borges seguiu elogiando a atriz e falou sobre um dos motivos para o término dos dois. Enquanto estiveram juntos, os dois tiveram dois filhos, Martim e Theo.

“Durante quase nove anos, vivemos o que deveríamos viver. Só que em algum momento nossas diferenças superaram nossas afinidades e, por isso, decidimos que seria melhor seguirmos caminhos em trilhas diversas”, contou.

“Recebi alguns vídeos que me deixaram chocado com a violência que a Bárbara tem sofrido, onde crimes como ameaça estão claramente configurados. Espero que a justiça tome as medidas cabíveis contra os autores dos delitos”, finalizou.

