Ex-marido de Jojo Todynho aprece chorando após cantora fazer B.O

Foto: Reprodução/Instagram

Após Jojo Todynho revelar que fez um boletim de ocorrência com o ex-marido, Lucas Souza, o rapaz apareceu chorando nas redes sociais e decidiu dar a versão dele da história.

A cantora afirmou ter sofrido agressão verbal do ex: “Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada, vim abrir um BO, uma medida protetiva contra o Lucas, porque ele, nas suas tentativas de pedir para voltar e eu negando… Ontem ele me agrediu verbalmente”.

Por meio dos stories do Instagram, Lucas Souza apareceu aos prantos, confessou que xingou a funkeira, mas discordou da atitude de Jojo Todynho.

“Eu não consigo acreditar nisso. Eu xinguei ela, mas nunca quis fazer nada com ela. Medida protetiva, cara. Eu xinguei ela. Eu nunca ia fazer nada contra ela, não precisa dessa medida contra mim. Eu nunca ia fazer mal pra ela”, disse ele.

Após a repercussão, Jojo decidiu se afastar das redes sociais. “Os últimos acontecimentos da minha vida pessoal, fizeram com que eu tomasse a decisão de me afastar temporariamente das redes sociais, pois tudo o que acontece aqui ganha uma proporção muito grande e meu psicológico vem ficando cada vez mais abalado”, disse.

Veja o vídeo:

Após @jojotodynhoofc abrir um boletim contra o seu ex companheiro Lucas Souza, o ex da Jojo aparece em seus storys muito abalado. Em relação tudo que aconteceu, e Lucas diz – “Minha vida já estava um inferno”! 😬💣 pic.twitter.com/SJHK12LTyk — Central Da Fama (@Central_Da_Fama) December 10, 2022

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.