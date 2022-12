Ex-mulher de MC Dricka acusa funkeira de agressão

Foto: Reprodução/ Instagram

A ex-esposa da cantora MC Dricka, Larissa Novais, expôs nas redes sociais marcas de agressões no corpo e no rosto, das quais ela afirma terem sido cometidas pela funkeira.

O fim do casamento foi comunicado em novembro deste ano, após Larissa ter relatado que havia deixado a casa onde morava com a cantora em São Paulo por violência doméstica. Na época, a ex-companheira da funkeira exibiu um boletim de ocorrência, porém, não deu detalhes sobre a situação.

No final de semana, Larissa decidiu dar um fim ao silêncio e abriu o jogo sobre o relacionamento abusivo vivido ao lado da cantora.

“Não vou mais me calar. (…) Não acho justo comigo mesma esse silêncio todo, pessoas me julgando, dizendo que eu estou mentindo porque eu não vim me pronunciar. Jamais mentiria num assunto tão grave. Antes de qualquer coisa, sim, houve agressão física. Fiz o boletim de ocorrência e corpo de delito. Tem fotos de tudo. Não foi a primeira vez”, conta.

A primeira vez teria acontecido em junho desde ano e Larissa fala que tinha medo de denunciar a ex-mulher devido à fama dela. “Na hora de prejudicar meu psicológico, me agredir, me humilhar, me impedir de levar minhas coisas, coisas do meu filho, da minha cachorra, ninguém pensou.”

Segundo a ex-companheira de Dricka, a última agressão teria ocorrido após ela questionar sobre uma voz de mulher que estava vindo do celular da cantora. “Ouvi uma voz de mulher no celular dela (minhas seguidoras já entenderam tudo). E ela não quis me falar o que era. Preferiu me xingar, bater e mandar eu ir embora do que falar quem e o que era…”.

Por meio de comunicado divulgado pela assessoria, Dricka afirmou que a equipe jurídica estava analisando toda situação e afirmou repudiar todo e qualquer tipo de violência.

“Diante de tudo o que está sendo veiculado, a equipe jurídica da cantora está apurando as acusações imputadas e todos os episódios narrados, para que, somente após a conclusão de todos os trabalhos realizar o pronunciamento oficial. Todas as medidas estão sendo tomadas e, o silêncio da artista nesse momento se faz necessário, por cautela e para que não seja cometida nenhuma injustiça e, toda a verdade seia de fato esclarecida. Mc Dricka é uma mulher preta, de origem periférica, com orientação sexual homossexual e repudia todo e qualquer tipo de violência, fazendo questão sempre de externar isso através do seu trabalho, para que todos que a seguem possam acompanhar e entender melhor sobre sua luta diária”, diz.

