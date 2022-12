Ex-noiva de Whindersson passa mal vendo jogo do Brasil e vai às pressas ao hospital

Foto: Reprodução / Instagram

Maria Lina, ex-noiva de Whindersson Nunes, usou as redes sociais nesta sexta-feira (9) para relatar um momento de susto. É que a influenciadora digital passou mal vendo o jogo entre Brasil e Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo.

“Senti uma coisa estranha na vista e corri para o médico para ver se não era nada, mas já passou. Fiquei muito tensa. Foi um alarme falso. Sou muito cuidadosa com saúde e não ligo pra mais nada”, disse ela nas redes sociais. Veja o vídeo abaixo:

O sonho acabou!

O Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis e está fora da Copa do Mundo 2022. Os comandados do técnico Tite abriram o placar no último minuto do primeiro tempo da prorrogação, levaram o empate no fim do segundo e nas cobranças das penalidades máximas desperdiçaram duas chances.

Nas redes sociais, diversas celebridades reagiram ao resultado da partida e demonstraram tristeza com o resultado negativo da Seleção Brasileira.

“Ai tô triste”, escreveu Cleo Pires em seu Twitter. “Levando na mala o orgulho do maridão e da copa extraordinária que ele fez”, reagiu Belle Silva, esposa do capitão da Seleção Brasileira, Tiago Silva. “Tô Tite”, escreveu Lázaro Ramos nos stories do Instagram.

