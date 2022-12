Ex-The Voice Brasil Larissa Mello se prepara para verão de 2023

Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora Larissa Mello, que ficou conhecida nacionalmente após a sua participação no programa The Voice Brasil, em 2015, dará o start no verão com o pé direito.

A artista se prepara para o lançamento de um novo EP, que vai trazer cinco músicas autorais. “Eu amo cantar, amo essa troca com o público. E no verão fica ainda mais intenso, porque todo mundo se entrega ainda mais. Vai ser uma temporada muito especial, com grandes surpresas e novidades”, conta.

A temporada ainda reserva shows para Larissa em Salvador, na Bahia e em outras cidades do Brasil. “Hoje eu vivo um momento muito especial da minha carreira. Cada vez mais tenho conseguido realizar meus sonhos na música. O lançamento desse EP, mostrando o meu trabalho, será mais um passo muito importante. Estou realizando um sonho”.

