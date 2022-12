EXCELENTE NOTÍCIA para quem usa o gás de cozinha

Já entrou em vigor a nova redução no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) pela Petrobras. Segundo as informações, o valor quilo passará de R$ 3,5837 para R$ 3,2337, representando uma queda de 9,7%.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, divulgou a Petrobras em nota.

De acordo com a estatal, para o botijão de 13 quilos, o impacto será de R$ 4,55, com o preço médio às distribuidoras de R$ 42,04. No entanto, dados Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que o botijão de 13 quilos é encontrado no país com uma média de R$ 109,85.

Vale ressaltar que última redução da Petrobras no GLP aconteceu no dia 16 de novembro, quando o quilo passou de R$ 3,7842 para R$ 3,5842. Na ocasião, o preço médio era de R$ 110,19, também segundo o levantamento divulgado pela ANP.

Contudo, embora haja as reduções, há muitos questionamentos sobre o alto valor do produto no mercado aos consumidores. Ao que tudo indica, muitas distribuidoras não estão incorporando a redução no valor do gás de cozinha da Petrobras no preço ao consumidor.

“O consumidor tem papel importante na compra do GLP, pois diferentemente dos produtos com preços controlados, cabe ao consumidor na hora da compra do produto pesquisar pela melhor oferta de serviço e valor […]”, disse em nota o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás).

Gasolina e diesel

No último dia 6 de dezembro, a Petrobras anunciou uma redução nos preços do diesel e da gasolina partir do dia seguinte. Isso significa, assim, que a medida já está em pleno vigor. Em números, a diminuição no preço do diesel foi de 8% e da gasolina de 6%.

Segundo a estatal, o preço médio de venda de diesel A (aquele sem adição de biodiesel) para as distribuidoras passará de R$ 4,89 para R$ 4,49 o litro, representando uma redução de R$ 0,40 por litro.

Desse modo, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 4,04 a cada litro, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos.

Com relação a gasolina, o que muda para as distribuidoras é o preço do tipo A (sem a adição de etanol), que passará de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro, uma redução de R$ 0,20 por litro. Nos outros combustíveis não houve alteração.