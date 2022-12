Explosão de gás provoca queimaduras em pai e filho em Conquista

Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Um homem e o filho dele ficaram gravemente feridos depois de serem atingidos por uma explosão provocada por vazamento de gás de cozinha, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite de quarta-feira (30).

De acordo com informações apuradas pela TV Sudoeste, o jovem dormia no momento em que o pai percebeu o vazamento e tentou resolver o problema, mas acabou acontecendo a explosão. Os dois tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que esteve no local, e foram levadas para o Hospital de Base de Vitória da Conquista pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As identidades e estados de saúde dos dois não foram divulgados.

Ainda segundo as informações, uma perícia será realizada no imóvel, que fica localizado no bairro Patagônia, para investigar a causa do vazamento.

