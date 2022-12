Explosão deixa restaurante do grupo Coco Bambu completamente destruído

Foto: Reprodução / Redes sociais

Uma forte explosão deixou o Vasco Restaurante, que faz parte do grupo Coco Bambu, completamente destruído na manhã desta quarta-feira (21), em Teresina, no Piauí.

Residências próximas ao local ficaram danificadas. Um vigilante de 35 anos ficou ferido. Ele ficou com queimaduras no rosto, tórax e mão. A explosão pode ser sentida até 5 km de distância do local.

O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou a causa do incidente. Agentes afirmam que havia forte cheiro de gás no local. O restaurante foi inaugurado no dia 28 de novembro. O estabelecimento tinha arquitetura inspirada em restaurantes de Nova York.

