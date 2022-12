Exposição imersiva de Frida Kahlo se despede de Salvador nesta quarta (14)

Foto: Divulgação

Após quase dois meses em Salvador, a exposição ‘Frida Kahlo – A Vida de Um Ícone’ se despede da capital baiana em grande estilo, com a marca de sucesso de público.

O espaço montado no Salvador Shopping, e desenvolvido pela Frida Kahlo Corporation junto a empresa Layers of Reality, proporcionou ao público baiano e aos turistas uma experiência única em uma viagem especial pela vida e obra de uma das maiores artistas do século XX, o ícone mexicano Frida Kahlo.

Sua despedida originalmente aconteceria no dia 4 de dezembro, porém, a estadia foi prorrogada por mais uma semana para que os baianos e turistas pudessem aproveitar uma última vez a experiência imersiva inédita na cidade.

Vinda de Barcelona, na Espanha, a mostra apresentou ao público conteúdos inéditos em um espaço construído especialmente para receber a exposição. Ao todo, 10 ambientes divididos em uma área de 2 mil m², fez os visitantes navegar em uma experiência imersiva exclusiva.

O formato, que ganhou o mundo, pôde ser aprofundado em Salvador com a chegada da exposição.

Foto: Roberto Abreu

Com o propósito de colocar os amantes da arte no centro de uma obra, e causar nele o sentimento de fazer parte dela, ‘Frida Kahlo – A Vida de Um Ícone’ cumpriu com o papel de não só oferecer um entretenimento diferenciado para a população, como também plantou a semente de que a capital merece mais experiências como esta.

Com a ajuda da tecnologia, a arte, que a princípio era apresentada apenas na versão bidimensional, ganhou o espaço tridimensional e transformou uma visita ao museu em uma verdadeira uma experiência sensorial e interativa.

E assim como Frida Kahlo emocionou e aflorou diversos sentimentos nos espectadores que tiveram contato com sua arte, a história de vida da artista retratada na exposição trouxe ao público uma explosão de sensações e o sentimento de que Salvador precisa de mais espaços como esse.

“Salvador precisa de mais espaços como esse. Eu vi a exposição na TV e meu primo também recomendou a gente para vir, pediu para trazer minha mãe e ela está encantada. É uma experiência, não só para os jovens, eu tenho divulgado muito porque as pessoas tem que conhecer e entender que Salvador também tem esse lado cultural além do Carnaval, a gente merece esse tipo de apresentação.”

Serviço

Exposição imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Local: Salvador Shopping, Salvador – BA, Avenida Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores;

Período: Último dia, 14 de dezembro de 2022;

Horários: Das 10h às 21h

Vendas: Balcão de Ingressos: Salvador Shopping, L1, em frente à loja da Adidas.

Valores

R$60 inteira e R$30 meia – Todos os dias

Combo 4 (apenas inteira): compre 4 ganhe 1 – Todos os dias

Vip Experience: R$120 – Inclui uma pulseira fast lane (o cliente não precisa pegar fila), uma ecobag, um copo, uma bebida e um nacho.

*01 criança até 12 anos, acompanhada de 01 adulto não paga

