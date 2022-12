Fabiana Karla diz ter duvidado da sexualidade do marido em encontro

Foto: Reprodução/Instagram

A história de amor entre a atriz Fabiana Karla e Diogo Mello não começou com o pé direito como muita gente deve imaginar.

O casal participou do “Contigo Podcast” e relembrou o primeiro encontro dos dois durante uma festa do “Prêmio Multishow”.

Ao ver Fabiana Karla dançando, Diogo resolveu iniciar uma conversa com ela. “Não a reconheci (do ‘Zorra Total’), mas Fabiana estava estupenda aquele dia. Ela foi tida como a mulher mais bonita do Multishow”, explicou.

Porém, a atriz revelou que ao ver Diogo pela primeira vez ela acreditou que ele era homossexual. “Ele muito arrumado, fui muito preconceituosa. Muito arrumadinho, com suspensório, pensei: ‘Que frescura é essa gente?’. Aí eu fui horrorosa e falei: ‘Bixa, não venha não’”, disse.

“Brinquei com ele, mas ele falou: ‘Que?’, me puxou e me deu um beijo. Aí pensei: ‘Não quero casar, né?’ Vou curtir. Eu gosto de pessoas!”, completou ela.

Após o primeiro encontro, o romance já estava no ar. “Ele tinha um papo legal, é educado, falou do filho e eu faço sempre o teste do sofá, que consiste em sentar e conversar comigo no sofá”, finalizou Fabiana.

