Facape divulga resultado do Vestibular 2023 via Enem

A Faculdade de Petrolina (Facape) já divulgou o resultado do Vestibular 2023 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar o resultado por meio do site do Vestibular.

Essa edição do Vestibular selecionou estudantes para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Direito, Economia, Gestão de Tecnologia da Informação e Serviço Social. A consulta ao resultado pode ser feita de forma individual ou através do listão por curso.

De acordo com as orientações da Facape, os candidatos aprovados devem comparecer à Central de Atendimento ao Discente (CAD) entre os dias 8 a 14 de dezembro para realizar a matrícula, que exige a entrega da documentação indicada no edital. O início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro.

Também já está disponível o resultado preliminar do Vestibular 2023/1 via Enem para o curso de Medicina, com a oferta de 7 vagas. A divulgação do resultado final, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para 13 de dezembro.

Como foi a seleção?

Conforme estabelecido no edital, a classificação dos inscritos foi feita exclusivamente a partir do desempenho dos candidatos nas provas do Enem. Desse modo, puderam se inscrever no processo seletivo os candidatos que tenham feito uma das edições aceitas pela Facape: de 2017 a 2021.

No entanto, só puderam participar os candidatos que obtiveram média igual ou superior a 450 nas provas do Enem e que não tiraram zero na prova de redação. Nesse sentido, a instituição solicitou que os candidatos informassem no momento da inscrição a edição (ano) do Enem e o respectivo número de inscrição no exame.

