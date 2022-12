Facape divulga resultado final do Vestibular de Medicina 2023/1 via Enem

A Faculdade de Petrolina (Facape) divulgou o resultado final do Vestibular de Medicina 2023/1 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de convocados na 1ª chamada por meio site da Facape.

De acordo com as orientações da Facape, os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 15 e 16 de dezembro, próximas quinta e sexta-feira. Os procedimentos deverão ser feitas no período das 8h às 11h e das 15h às 18h, na Central de Atendimento ao Discente (CAD). A lista de documentos necessários para as matrículas está disponível no Manual do Candidato.

Conforme o cronograma, caso haja vagas remanescentes, a Facape divulgará uma 2ª chamada no dia 19 de dezembro, com matrículas no dia 21 seguinte. Acesse o Manual do Candidato na íntegra.

Vestibular de Medicina via Enem

A oferta total da Facape é de 7 vagas para o curso de Medicina nesta seleção via notas do Enem. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2023.

Conforme indicado no edital, a classificação dos inscritos foi feita exclusivamente a partir do desempenho dos candidatos nas provas do Enem. Desse modo, puderam se inscrever os candidatos que tenham feito uma das edições aceitas pela Facape: de 2017 a 2021. Para a participação, a Facape exigiu a média igual ou superior a 450 nas provas do Enem. Além disso, os candidatos não poderiam ter zerado a nota da prova de redação. Veja mais informações no site da Facape.