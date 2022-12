Famerp inicia aplicação das provas do Vestibular 2023

A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) realiza nesta terça e na quarta-feira, dias 13 e 14 de dezembro, a aplicação das provas do Vestibular 2023. De acordo com o cronograma, as provas serão aplicadas no período da tarde, das 14h às 18h.

Os candidatos poderão consultar as informações sobre locais e horários das provas por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por realizar o processo seletivo. Para fazer a consulta, os candidatos devem informar o número de CPF.

Para ter acesso o acesso aos locais de prova liberado, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, os candidatos devem levar caneta esferográfica de corpo transparente de tinta preta.

Conforme as orientações do edital, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência. O horário de chegada ocorrerá em grupos com intervalo de 30 minutos para evitar aglomerações na entrada do prédio, portanto, o candidato deverá chegar rigorosamente no período estabelecido na convocação.

Nesta terça-feira (13), a Famerp vai aplicar a Prova de Conhecimentos Gerais, que é composta por 80 questões objetivas de Matemática, Biologia, Geografia, Física, História, Química, Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

Na quarta-feira (14), será aplicada a Prova de Conhecimentos Específicos, que contará com 20 questões dissertativas de Biologia, Química e Física, e também uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. Em ambos os dias os candidatos terão quatro horas para responder as provas.

Vestibular 2023

Ao todo, a Famerp está ofertando 160 vagas para cursos da área da Saúde. Do total, 80 vagas são para o curso de Medicina, 60 para Enfermagem e 20 para Psicologia.

Segundo o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de classificados na 1ª chamada, está prevista para o dia 25 de janeiro de 2023. Na mesma data, a instituição deve divulgar as orientações para a matrícula por meio do site da Vunesp.

Acesse o edital do Vestibular na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFTO publicou o resultado final do Vestibular Unificado 2023/1 na tarde desta segunda-feira (12); saiba mais.