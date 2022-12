Famílias afetadas pelas chuvas na Bahia recebem donativos

Foto: Reprodução / TV Bahia

Famílias afetadas pelas chuvas na Bahia estão recebendo donativos e medicamentos por helicóptero. A entrega aconteceu no último domingo (25), já que as estradas da região estão bloqueadas desde o início do mês de dezembro.

Nõ há registros de feridos. A cidade de Mirante está totalmente isolada por causa do volume de água. A BA-640, que dá acesso ao município, foi interditada e, com isso, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) teve que fazer a entrega do material, restrito aos 250 quilos de capacidade do helicóptero.

Além de comida e medicamentos, como insulina, o Graer também transportou velas, já que a região está sem energia elétrica. Nesta segunda-feira (26), a Prefeitura de Mirante ainda não divulgou um balanço de quantas pessoas foram prejudicadas com o temporal.

Outra região da cidade que registrou prejuízos de maiores gravidades foi a zona rural. Além das fortes chuvas, segundo o g1 bahia, Mirante também sofre com as cheias do Rio de Contas e Rio Galvão. As comunidades de Barreiros, Jibóia e Areião são as principais afetadas.

Nos três lugares, houve o registro de casas que desabaram, além de ruas tomadas pela água. A prefeitura disponibilizou escolas municipais para receber as famílias que tiveram as casas inundadas.

Em Ituaçu, cidade vizinha, uma barragem rompeu na altura do distrito de Tranqueiras. Os temporais fazem os rios da região encherem com muita rapidez, como o Rio Verruga, que corta a cidade de Itambé. Por lá, 40 famílias ribeirinhas estão desalojadas.

Mais de 188 mil pessoas afetadas

Segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), a Bahia registrou 188.104 pessoas atingidas pelas chuvas até o Natal (25).

Além disso, 1.740 estão desabrigados, 20.262 desalojados e 166.094 foram afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre. Sete pessoas ficaram feridas e uma morreu. As ocorrências foram registradas em 92 municípios afetados – 69 estão com decreto de situação de emergência.

Confira abaixo todos os municípios afetados:

Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Baixa Grande, Barra do Choça, Barra da Estiva, Barro Preto, Belo Campo, Boa Nova, Brejões, Buerarema, Cachoeira, Canavieiras, Caravelas, Cardeal da Silva, Catu, Cícero Dantas, Cipó, Coaraci, Dário Meira, Euclides da Cunha, Eunápolis, Fátima, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Guanambi, Guaratinga, Ibicaraí, Ibicuí, Ibipeba, Ibirapuã, Ibotirama, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuipe, Itamaraju, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapicuru, Itaquara, Itarantim, Itororó, Ituaçu, Jiquiriça, Jitaúna, Juazeiro, Jucuruçu, Jussari, Lafaiete Coutinho, Manoel Vitorino, Maiquinique, Maragojipe, Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mirante, Mutuípe, Nova Itarana, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Piripá, Planalto, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, Santo Antônio de Jesus, São Félix, Sátiro Dias, Tanhaçu, Teodoro Sampaio, Ubaitaba, Vereda, Vitória da Conquista e Wenceslau Guimarães.

