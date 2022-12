famosos arrasam no looks da premiação do ‘Domingão’

Fotos: Globo/ Manoella Mello

Os grandes talentos da dramaturgia, jornalismo, música e humor que se destacaram durante o ano marcaram presença nas gravações do ‘Melhores do Ano’ nesta sexta-feira (16). Vale destacar que a votação para o Melhores do Ano já foi encerrada. Veja a lista de indicados e em seguida algumas fotos do tapete vermelho abaixo:

Atriz de novela

Alanis Guillen, a Juma de Pantanal

Dira Paes, a Filó de Pantanal

Isabel Teixeira, a Maria Bruaca de Pantanal

Ator de Novela

Antonio Calloni, o Matias de Além da Ilusão

Marcos Palmeira, o Zé Leôncio de Pantanal

Murilo Benício, o Tenório de Pantanal

Atriz Coadjuvante

Bárbara Paz, a Úrsula de Além da Ilusão

Bella Campos, a Muda de Pantanal

Camila Morgado, a Irma de Pantanal

Ator Coadjuvante

Juliano Cazarré, o Alcides de Pantanal

Osmar Prado, o Velho do Rio de Pantanal

Silvero Pereira, o Zaquieu de Pantanal

Novela do Ano

Além da ilusão

Mar do Sertão

Pantanal

Série do Ano

Arcanjo Renegado (2ª Temporada)

Cine Holliúdy (2ª temporada)

Sob Pressão (5ª Temporada)

Atriz de Série

Alice Wegmann, a Raíssa de Rensga Hits

Luisa Arraes, a Francisca de Cine Holliúdy

Marjorie Estiano, a Carolina de Sob Pressão

Ator de Série

Edmilson Filho, o Francisgleydisson de Cine Holliúdy

Júlio Andrade, o Evandro de Sob Pressão

Marcello Melo Jr, o Mikhael de Arcanjo Renegado

Jornalismo

César Tralli

Renata Lo Prete

William Bonner

Humor – Troféu Paulo Gustavo

Fábio Porchat

Paulo Vieira

Tatá Werneck

Música do Ano

Dengo – João Gomes

Maldivas – Ludmilla

Vermelho – Gloria Groove

Veja as fotos abaixo:

