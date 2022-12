Famosos e influenciadores lamentam morte de rifeiros na Bahia

Os rifeiros Rodrigo da Silva Santos e Hynara Santa Rosa da Silva eram conhecidos pelo trabalho nas redes sociais. O casal foi assassinado em Barra do Jacuípe, no dia 11 de dezembro e, com a notícia, muitos famosos e influenciadores se pronunciaram sobre o crime.

Boa parte das mensagens foram nas fotos do casal. Toguro, influenciador fitness, escreveu: “A vida é um sopro”. A cantora da banda Cavaleiros do Forró, Kally Fonseca, lamentou: “Descanse em paz”.

Além deles, muitos anônimos. “Jesus, que triste”, escreveu uma mulher. “Os meninos deles… que Deus dê muita força a toda a família e que cuidem muito bem deles”, comentou outra. “Estou sem acreditar”, desabafou outra.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Amigos mais próximos do casal preferiram se expressar com postagens nas próprias redes.

Entre eles, o cantor Bruno Magnata e a influenciadora digital Bruna Luma, que era amiga de Hynara. No Instagram, o cantor postou uma foto do casal e um vídeo de Rodrigo dançando com o pai. “Meus amores, descansem em paz. Meu Deus, estou aqui sem acreditar. Vou levar vocês o resto da minha vida”. No vídeo, em homenagem ao Dia dos Pais, ele escreveu: “Te amo meu irmão pra vida. Sempre vou lembrar de vc assim.”

Bruna Luma disse não tem forças para lidar com a situação. Além de postar o luto, ela também mostrou uma mensagem enviada pela rifeira dias antes da morte, onde ela falava que havia sonhado com tiroteio.

Na mensagem, a empresária ainda pedia para que a amiga tomasse cuidado, porque os sonhos dela geralmente eram avisos. “Tenha cuidado, viu, meus sonhos são sempre avisos”, escreveu.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Amigos do casal como o influencer Ginho Carvalho e a modelo Letícia Custodio também se lamentaram a morte de Rodrigo e Hynara e na sequência postaram a nota de falecimento. (Veja abaixo)

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O crime

Os rifeiros foram assassinados a tiros em Barra do Jacuípe, na cidade de Camaçari. Rodrigo da Silva Santos, de 33 anos, e Hynara Santa Rosa da Silva, de 39, estavam no bar de um condomínio, quando foram atacados, no dia 11 de dezembro. Eles morreram no local.

O casal estava na região curtindo a praia antes do crime. No Instagram, onde eram conhecidos como Naroka e Digony DG, eles postaram diversos momentos do dia de lazer. Em algumas imagens, eles aparecem andando de jet-ski.

O enterro aconteceu no Cemitério Bosque da Paz, que fica localizado no bairro de Nova Brasília, no dia 12 de dezembro. A cerimônia reuniu dezenas de amigos e familiares do casal, sob forte comoção. Algumas pessoas chegaram a ser amparadas durante a saída dos caixões do velório para o sepultamento.

Foto: Reprodução/TV Bahia

Durante entrevista à TV Bahia, um vizinho dos rifeiros falou sobre o sentimento que fica para os amigos e refletiu sobre as crianças que ficaram sem os pais.

“Foi chocante. Deixou duas crianças. Uma de três anos e outra com idade um pouco mais elevada. A gente fica triste porque acabou uma família. A gente não sabe como vai ser a cabeça dessa criança daqui pra frente”, disse Francisco Júnior.

Já o cantor Juninho Lopez, que era amigo das vítimas e também empresariado por eles, pediu justiça. “Que a polícia procure ver o que teve e corra atrás, para que possa ser feita a justiça. Além de empresário e amigos, também eram conselheiros. Inclusive, momentos antes, ontem, eu estava com eles. Estava um dia bom e infelizmente veio a acontecer isso”.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. Ainda não há detalhes sobre autoria e motivação do crime. A corporação ainda não confirma a relação do duplo homicídio com os assassinatos de outros rifeiros ocorridos neste ano, quando foram registrados ao menos 5 casos em Salvador.

Foto: Reprodução/TV Bahia

