Famosos entram no clima da Copa e se preparam para torcer pelo Brasil

Na tarde desta segunda-feira (05) a seleção brasileira entra em campo em mais um jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 contra a Coreia do Sul, no Catar, pelas oitavas de final.

Com o jogo se aproximando, famosos usaram as redes sociais para compartilhar os looks e a ansiedade pela estreia do time brasileiro na maior competição do futebol.

Nomes como Felipe Neto, Patrícia Poeta, Bárbara Coelho e o ex-BBB Felipe Prior vestiram a camisa da seleção brasileira para render a torcida pela vitória. Confira as fotos:

Felipe Neto

Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara Coelho

Foto: Reprodução/Instagram

Patrícia Poeta

Foto: Reprodução/Instagram

Felipe Prior

Foto: Reprodução/Instagram

