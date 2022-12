Famosos lamentam morte de Pedro Paulo Rangel na web

Foto: Lucio Luna/Divulgação

A morte de Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, comoveu os famosos e colegas de trabalho do ator. Internado desde o dia 30 de novembro, o artista morreu na madrugada desta quarta-feira (21).

Ele estava no CTI da Casa de Saúde São José e lutava há anos contra a Doença Pulmonar Crônica (DPOC). A morte foi confirmada pela família, mas a causa não foi divulgada.

Pelas redes sociais, famosos publicaram homenagens ao ator. Nomes como Walcyr Carrasco, Britto Jr e Júlia Rabello postaram condolências aos familiares e falaram sobre a perda.

Walcyr Carrasco

“Cumpriu sua missão aqui na terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Uma grande perda! Sentiremos muitas saudades! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Vá em paz, seu Calixto!”.

Júlia Rabello

“Querido PP, eu acho que você foi o primeiro ídolo que trabalhei junto. Lembro que eu observava fascinada cada coisa que você fazia ou ensinava. Sempre te admirei, sempre te achei um ator fora do normal. Meu carinho por você é enorme e recebo a notícia da sua partida com tristeza, mas percebendo o tanto que de você ficou em mim. Obrigada por tudo e parabéns por tanto! Essa segunda foto eu guardo com muito carinho. Meu ídolo me assistindo, que honra te mostrar o que aprendi e dizer que você fez parte disso. Te amo, PP”.

Britto Jr.

“Morreu nesta madrugada o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Sai de cena cedo, depois de ter cumprido seu papel artístico com maestria“.

Dan Stulbach

“Que ator maravilhoso, um homem gentil, doce, sutil. Engraçado e dramático. Elegante. Pedro Paulo Rangel se foi hoje. Único, um ator e uma pessoa grandiosa. Vou sentir sua falta Pepê. Descanse em paz“.

Marcos Pasquim

“Não tive o prazer de contracenar com Pedro Paulo Rangel, mas sempre fui fã do seu talento e dedicação em todos os seus personagens, que nos faziam rir, chorar e, principalmente, nos emocionavam. Toda solidariedade aos amigos e familiares“.

Gregório Duvivier

“Triste com a partida do Pedro Paulo Rangel. Era um ator delicioso de assistir. Coloria, com carisma infinito, qualquer cena. Emprestava humanidade a personagens coadjuvantes, sempre tridimensional. Inventou um jeito próprio de falar, meio afrancesado, mas muito carioca, hilário“.

