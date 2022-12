Farmácia Popular terá mais investimento do governo em 2023

A Farmácia Popular é um programa do Governo Federal destinado aos brasileiros que precisam de medicamentos, independente de sua renda, de forma gratuita. Durante os últimos anos, a iniciativa sofreu com cortes drásticos, fazendo com que ficasse esquecida.

Em suma, é necessário que o governo encaminhe um certo montante às farmácias para que a população possa pegar os remédios totalmente gratuitos. Neste sentido, no Orçamento de 2023, previsto pelo governo de transição, há indicativos de que o programa volte a funcionar.

Segundo o senador Marcelo Castro (MCB-PI), relator da proposta orçamentária, o programa Farmácia Popular receberá mais recursos no próximo ano. Em reunião com o Instituto Brasileiro de Saúde e Assistência Farmacêutica (IBSFARMA), o senador afirmou a liberação de R$ 2,1 bilhões para o projeto.

Na mesma perspectiva, também serão liberados R$ 22,7 bilhões para o Ministério da Saúde, com a possibilidade de aumento do teto de gastos e reposição dos valores cortados no primeiro plano de Orçamento. Sendo assim, o próximo governo, terá mais folga fiscal para investir nos serviços públicos.

No orçamento inicial, criado pela equipe do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), previa a liberação de R$ 1,018 bilhão para o programa Farmácia Popular. No entanto, essa quantia seria insuficiente para permitir que as farmácias parceiras concedessem os medicamentos gratuitos aos cidadãos.

Contudo, com o novo plano, criado pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Farmácia Popular terá R$ 3,1 bilhões disponíveis, viabilizando as transações necessárias para o funcionamento do programa.

Como conseguir medicamento no Farmácia Popular?

Por meio de farmácias e drogarias conveniadas ao governo, a população brasileira pode, mediante ao Farmácia Popular, pegar medicamentos para diferentes finalidades, além de fraldas geriátricas, anticoncepcionais, entre outros produtos, de graça.

No entanto, para conseguir o medicamento é preciso comparecer a farmácia parceira e apresentar:

Documento de identificação oficial com foto e número do CPF;

Receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares.

No caso das fraldas geriátricas, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 anos ou ser pessoa com deficiência. Na ocasião também será necessário apresentar uma prescrição, como laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso do produto.