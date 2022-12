A Fast Escova anuncia vagas temporárias em todo o país. As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que está em franca expansão e espera um aumento de até 40% no fluxo de atendimento neste fim de ano, sendo maior ainda nos dias de eventos comemorativos.

Os setores do comércio e de serviços, aliás, prevêem a abertura de 94,7 mil vagas temporárias até o final de dezembro, segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae.

Nesse cenário, a rede de escovaria busca profissionais para funções de consultor de beleza (escovista, maquiador e manicure) e auxiliar de lavatório. Há mais de 100 unidades da rede espalhadas por todo país. Para se candidatar, é preciso ter experiência com escova, tratamentos, penteados ou tranças, manicure, pedicure e maquiagem. A remuneração, segundo a empresa, depende da comissão da prestação de serviços do funcionário.

Como se candidatar

Os candidatos deverão acessar os canais de comunicação da Fast Escova, via redes sociais, aplicativo de mensagens direto com as unidades de interesse e também pelo site da rede https://vip.fastescova.com.br/vagas-aberta-fast-escova, para conferir a lista completa de vagas disponíveis e se candidatar.

Sobre a empresa

A Fast Escova criou um novo conceito de salão de beleza, oferecendo escova, tranças, hidratação (rápida) e maquiagem em 30 minutos. Basta chegar, pedir e ter o serviço executado em um tempo mínimo, sem hora marcada ou fila de espera.