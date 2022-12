Fatecs prorrogam período de inscrição para o Vestibular 2023

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) anunciaram a prorrogação do período de inscrição para o Vestibular 2023/1. As inscrições chegariam ao fim na quinta-feira, dia 15 de dezembro. Com a prorrogação, os interessados poderão se inscrever até às 15h da próxima terça-feira, 20 de dezembro.

As inscrições devem ser feitas via internet, exclusivamente por meio do site do Vestibular Fatec. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor integral é de R$ 91, dentro do prazo estabelecido.

As Fatecs já receberam os pedidos de isenção e de redução da taxa de inscrição e o resultado dos pedidos já está disponível. Os candidatos beneficiados com a isenção ou redução da taxa não estão automaticamente inscritos, de modo que os estudantes deverão se cadastrar dentro do prazo de inscrição.

Vestibular 2023

A seleção dos inscritos no Vestibular 2023 será feita a partir da aplicação de provas de forma presencial. O exame está marcado para o dia 8 de janeiro de 2023 (domingo), com início às 13h. Conforme o cronograma, a consulta aos locais de prova será liberada no dia 5 de janeiro.

Conforme indica o Manual do Candidato, o documento indica ainda que a prova será composta por 54 questões, objetivas sobre as disciplinas que compõem o núcleo comum do Ensino Médio: Matemática, Português, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês. A prova terá também questões de raciocínio lógico.

Vagas e resultados

A oferta do CPS é de mais de 18 mil vagas em cursos superiores de tecnologia gratuitos para todo o estado de São Paulo.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado final, com as listas de classificação geral e 1ª chamada, está prevista para o dia 18 de janeiro de 2023, a partir das 15h. Ainda de acordo com o cronograma, os convocados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 19 e 20 seguintes.

Acesse o Manual do Candidato na íntegra.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UPE publica resultado final do Vestibular 2023 via notas do Enem para cursos EaD; saiba mais.