Faustão volta para os domingos em 2023, diz site

Foto: Divulgação/Band

O apresentador Faustão vai voltar a comandar um programa nos domingos, é o que afirma o site “Na Telinha”. Atualmente na Band, o artista deixará de ter uma atração diária na emissora.

Apesar do martelo batido, a novidade deve demorar um pouco para chegar na TV. O programa de Faustão seguirá com reprises nos meses de janeiro e fevereiro, somente em março a mudança será efetivada.

Segundo a reportagem, além do domingo, a atração de Faustão também será exibida às sextas-feiras. O programa também passará por reformulações para a adequação do formato ao novo dia.

Por enquanto, Faustão segue gravando o programa diário para que siga com edições inéditas até o final de 2022, enquanto no início do próximo ano apenas reprises serão exibidas.

Ainda de acordo com o Na Telinha, a medida foi tomada após Faustão ter tido conversas com a diretoria da RecordTV para uma suposta contratação, porém a proposta não surtiu efeito e o apresentador continuou na Band.

