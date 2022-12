‘Faz 9 anos que não namoro’, revela Reynaldo Gianecchini

Foto: Reprodução/ TV Globo

O ator Reynaldo Gianecchini abriu o jogo sobre a vida amorosa após rumores de affair com o médico Wadih Vilela.

Em entrevista ao podcast ‘Café com Mussi’, do ex-BBB Rodrgo Mussi, o galã global revelou que há algum tempo não viver um relacionamento. “Faz nove anos que eu não namoro”, contou.

Para o artista, o motivo é um só, ainda não ter encontrado a pessoa certa. “Gosto de me aprofundar nas coisas, mas ter alguém para casar também é uma delícia. No caso, não tem pintado porque se não bate um monte de coisa, vamos viver as historinhas. Estou superlivre”.

Apesar de estar solteiro há tanto tempo, a vida ‘livre, leve e solta’ não é um incômodo para o ator. “Eu gosto da vida de solteiro, não sou uma pessoa que preciso ter alguém. A coisa anda bem sozinha, eu sou muito independente, eu gosto de viajar”, entregou.

Suposto affair com médico

Após uma foto publicada por Reynaldo Gianecchini, internautas especulam um suposto affair do ator com o médico de 33 anos, Wadih Vilela.

O rapaz é neto de libaneses e mineiros, médico de formação, e também modelo. Ele é foi coroado como Mister Três Lagoas e Mister Mato Grosso do Sul este ano. O profissional também é pós-graduado em Urgência e Emergência.

