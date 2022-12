Feedback negativo no fim de ano: Como lidar com isso?

Se você recebeu ou acredita que vai receber um feedback negativo no fim de ano, certamente está angustiado com o que pode acontecer depois disso, não é mesmo?

Por isso, neste texto nós reunimos algumas considerações que podem ajudá-lo a refletir sobre o que foi ou o que será conversado nesse feedback. Acompanhe para saber mais.

Como lidar com um feedback negativo no fim de ano?

Cada pessoa pode lidar de uma forma diferente com um feedback negativo no fim de ano. Alguns podem se sentir mais abalados, enquanto outros podem encontrar, no feedback, forças para atingir mudanças interessantes.

Independentemente da forma como você tem se sentido nesse momento, o ideal é respeitar as emoções, escutá-las e permitir-se compreendê-las. Além disso, outras decisões e pensamentos podem contribuir neste momento. São eles:

1. Feedback não é o mesmo que punição

Antes de qualquer coisa, é válido mentalizarmos o fato de que feedback não pode ser considerado punição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O feedback é, na verdade, uma crítica construtiva, na qual são dados informações para que o colaborador possa se desenvolver rumo ao sucesso.

Punição seria reduzir bonificações, xingar e ofender, caso o indivíduo cometa algum equívoco no trabalho. Portanto, mentalize essa ideia: o feedback é uma demonstração de consideração por parte do líder, não uma punição, ok?

2. Admitir os erros é uma atitude genuína

Sabemos que não é fácil receber um feedback negativo no fim de ano, no entanto, tentar “escapar” da verdade não é uma boa alternativa. Isto é, admitir os seus erros e aprender com eles é mais genuíno do que tentar justificar o que pode ter acontecido.

Além do mais, assim você se permite compreender, de fato, o que pode ter ocorrido e o que poderá fazer de agora em diante.

3. Peça auxílio para mudanças positivas

Durante a conversa, ou depois, caso você já tenha recebido um feedback negativo no fim de ano, peça auxílio para implementar mudanças positivas. Solicitar orientações, quando se tem dúvidas com relação a qual caminho seguir, é uma atitude bastante interessante.

4. Mostre que está trabalhando em soluções

Além de buscar auxílio do seu líder, lembre-se de que é seu dever apresentar algumas soluções também. Se ele comentou sobre uma atitude sua que não foi muito interessante, mostre que está trabalhando para solucionar tais, digamos, “falhas”.

Assim, você demonstra ser proativo e mostra que é preocupado em se desenvolver e crescer.

5. Cuidado com o modo defensivo

O modo defensivo pode ser bastante problemático, uma vez que impede que você absorva o feedback negativo no fim de ano e entenda o que pode ser melhorado.

Sendo assim, fique atento às respostas que você tem dado: Será que está criando desculpas? Será que está jogando a culpa em outra pessoa ou em outra coisa? Reflita sobre isso e lembre-se de que apesar de haver as contingências ambientais nas situações da vida, nós também temos muitas responsabilidades perante o que acontece conosco.

Pense nisso e aproveite o feedback para crescer, não para se punir. 😉